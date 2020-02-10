Papatya çayıyla ağrıları dindirin

Dismenore, yani adet sancısı kadınların hayatını kabusa çeviriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Başar Önal, bu ağrının önemli hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. "Miyomlar, polipler ve yumurtalık kistleri adet döneminde sancı yapabilir" diyor. Ağrıyı dindirmek için önerilen doğum kontrol hapları ve ağrı kesicilerin mutlaka doktor kontrolünde içilmesini öneriyor. Zencefil, tarçın, papatya, ıhlamur ve rezene gibi sıcak içeceklerin ağrıyı azalttığını belirtiyor. "Ilık duşun da rahatlatıcı etkisi vardır" diyor.
HURMAYI ÇOK SEVİN
Mutluluk hormonunu harekete geçiren muz, avokado, bezelye, havuç, baklagiller ağrı kesiyor. Yine badem, fındık, fıstık, ceviz, havuç, kereviz, pırasa, kakao ve hurma da adet dönemini rahat geçirmeyi sağlıyor.
HURMAYI ÇOK SEVİN
Mutluluk hormonunu harekete geçiren muz, avokado, bezelye, havuç, baklagiller ağrı kesiyor. Yine badem, fındık, fıstık, ceviz, havuç, kereviz, pırasa, kakao ve hurma da adet dönemini rahat geçirmeyi sağlıyor.
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