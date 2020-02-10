Mercimekle yağlarınız erisin

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre obezite hastalığı günümüzde gittikçe yaygınlaşıyor. Vücudun normalinden fazla yağ biriktirmesine neden olan obezite, dış görünüşün yanı sıra bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kişiler tükettikleri besinlere dikkat etmedikçe bu hastalığa yakalanma olasılığı gittikçe artıyor. Bu yüzden uzmanlar doğru besinlerin yenmesine dikkat çekiyor. Şu besinlerin tüketilmesini tavsiye ediyor:
Domates: Likopen içeriği yüksektir. Toksinleri vücuttan atan domates çiğ olarak tüketildiğinde kanı temizler.
Yeşil mercimek: B vitamini açısından yüksektir. Sindirimi rahatlatır. Vücutta yağ birikmesini engeller.
Zeytinyağı: İçerdiği oleik asit sayesinde doymuş yağ özelliğine sahiptir. Her yemekte tüketilmesi gerekir. Vücudun yağ ihtiyacını giderir hem de yağ biriktirmemesini sağlar.
Fındık: Bir avuç tüketildiğinde tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Yeşil yapraklı sebzeler: Yorgunluk ve stresi azaltır. Vücutta yağ birikmesini engeller.
Balık: Vücudun iyot ihtiyacını karşılar. Enerji verir.
Kırmızı meyveler: Çilek, kiraz ve böğürtlen gibi besinlere kırmızı meyveler yağ depolanmasını önler.
Domates: Likopen içeriği yüksektir. Toksinleri vücuttan atan domates çiğ olarak tüketildiğinde kanı temizler.
Yeşil mercimek: B vitamini açısından yüksektir. Sindirimi rahatlatır. Vücutta yağ birikmesini engeller.
Zeytinyağı: İçerdiği oleik asit sayesinde doymuş yağ özelliğine sahiptir. Her yemekte tüketilmesi gerekir. Vücudun yağ ihtiyacını giderir hem de yağ biriktirmemesini sağlar.
Fındık: Bir avuç tüketildiğinde tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Yeşil yapraklı sebzeler: Yorgunluk ve stresi azaltır. Vücutta yağ birikmesini engeller.
Balık: Vücudun iyot ihtiyacını karşılar. Enerji verir.
Kırmızı meyveler: Çilek, kiraz ve böğürtlen gibi besinlere kırmızı meyveler yağ depolanmasını önler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.