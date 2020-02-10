Kemiklere kumkat etkisi

Turunçgillerin en küçük üyesi kumkat meyvesi, kabızlığı bitirir. Diyabeti iyileştirir. Cilt yaşlanmasını geciktirir. Kolesterolü dengeler. Kemikleri güçlendirir. Turunçgillerin en küçük üyesi kumkat meyvesi, kabızlığı bitirir. Diyabeti iyileştirir. Cilt yaşlanmasını geciktirir. Kolesterolü dengeler. Kemikleri güçlendirir.
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