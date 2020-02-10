Bugünkü
Takvim

Kabızlığa karşı hünnap

Boğaz enfeksiyonlarını iyileştiren hünnap meyvesi, öksürüğü keser. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Kemik ve kas kaybını önler. Dişleri güçlendirir.

Kabızlığa karşı hünnap
Boğaz enfeksiyonlarını iyileştiren hünnap meyvesi, öksürüğü keser. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Kemik ve kas kaybını önler. Dişleri güçlendirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriKabızlığa karşı hünnap
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri