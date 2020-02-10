Kabızlığa karşı hünnap

Boğaz enfeksiyonlarını iyileştiren hünnap meyvesi, öksürüğü keser. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Kemik ve kas kaybını önler. Dişleri güçlendirir. Boğaz enfeksiyonlarını iyileştiren hünnap meyvesi, öksürüğü keser. Sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Kemik ve kas kaybını önler. Dişleri güçlendirir.
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