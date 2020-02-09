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Sindirimi hızlandıran , diyabet hastalığından korur. Bağışıklığı güçlendirir. Yüksek u düşürür. verir. Saç dökülmesini engeller. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.

Tansiyona börülce
Sindirimi hızlandıran börülce, diyabet hastalığından korur. Bağışıklığı güçlendirir. Yüksek u düşürür. verir. Saç dökülmesini engeller. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.

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