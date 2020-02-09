Tansiyona börülce

Sindirimi hızlandıran börülce, diyabet hastalığından korur. Bağışıklığı güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Enerji verir. Saç dökülmesini engeller. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar. Sindirimi hızlandıran börülce, diyabet hastalığından korur. Bağışıklığı güçlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Enerji verir. Saç dökülmesini engeller. Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
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