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Sağlığın şİfresi ! İşte faydaları...

Hastalıkların tedavisinde, vitamin ve mineraller önem taşıyor. Bunların başında geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , bağışıklığı güçlendiren ve e savaş açan na değiniyor. "Çinko; , kuzu eti, hindi eti, barbunya, fasulye, yumurta, sarımsak, süt, ıspanak, mantarda bulunur" diyor. Bu mineralin faydalarını şöyle özetliyor:

Sağlığın şİfresi çinko

Hastalıkların tedavisinde, vitamin ve mineraller önem taşıyor. Bunların başında çinko geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. , bağışıklığı güçlendiren ve e savaş açan nun faydalarına değiniyor. "Çinko; , kuzu eti, hindi eti, barbunya, fasulye, yumurta, sarımsak, süt, ıspanak, mantarda bulunur" diyor. Bu mineralin faydalarını şöyle özetliyor:
● İnsülın üretilmesine yardımcı olur. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.
● HormonlarI dengeler. Sperm kalitesini yükseltir. Gebe kalmayı kolaylaştırır.
● KALBİ güçlendirir. Damarları temizler. Yüksek tansiyonu önler.

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