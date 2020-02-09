Hastalıkların tedavisinde, vitamin ve mineraller önem taşıyor. Bunların başında çinko geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, bağışıklığı güçlendiren ve kansere savaş açan çinkonun faydalarına değiniyor. "Çinko; kırmızı et, kuzu eti, hindi eti, barbunya, fasulye, yumurta, sarımsak, süt, ıspanak, mantarda bulunur" diyor. Bu mineralin faydalarını şöyle özetliyor:

● İnsülın üretilmesine yardımcı olur. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.

● HormonlarI dengeler. Sperm kalitesini yükseltir. Gebe kalmayı kolaylaştırır.

● KALBİ güçlendirir. Damarları temizler. Yüksek tansiyonu önler.