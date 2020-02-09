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sonrası erimesine dikkat! İşte kemikleri güçlendiren besinler

ler, vücudun sağlıklı kalmasında kilit rol oynuyor. Dahiliye Uzmanı Dr. , kemik sağlığının korunmasında kalsiyumun önemine değiniyor. Kadınları sonrası kemik erimesi hastalığına karşı uyarıyor.

Güçlü kemiklerin doğal reçetesi

Kemikler, vücudun sağlıklı kalmasında kilit rol oynuyor. Dahiliye Uzmanı Dr. , sağlığının korunmasında kalsiyumun önemine değiniyor. Kadınları sonrası kemik erimesi hastalığına karşı uyarıyor. Kalsiyumun kalp ve sinir sisteminin çalışmasında da önemli role sahip olduğunu belirtiyor. Kalsiyumdan zengin yiyecekleri sıralıyor: Süt ve süt ürünleri, lahana, şalgam, roka, brokoli başta olmak üzere yeşil sebzeler, yumurta, tavuk ve hindi etleri, patates, mercimek, pirinç, nohut, makarnalar, kuruyemişler, elma, muz, üzüm ve havuç...

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