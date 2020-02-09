Kemikler, vücudun sağlıklı kalmasında kilit rol oynuyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Necdet Yetim, kemik sağlığının korunmasında kalsiyumun önemine değiniyor. Kadınları menopoz sonrası kemik erimesi hastalığına karşı uyarıyor. Kalsiyumun kalp ve sinir sisteminin çalışmasında da önemli role sahip olduğunu belirtiyor. Kalsiyumdan zengin yiyecekleri sıralıyor: Süt ve süt ürünleri, lahana, şalgam, roka, brokoli başta olmak üzere yeşil sebzeler, yumurta, tavuk ve hindi etleri, patates, mercimek, pirinç, nohut, makarnalar, kuruyemişler, elma, muz, üzüm ve havuç...