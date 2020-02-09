Ağrı kesici tarçın

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir. Diş ağrısını dindirir. Ağız kokusunu giderir. Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir. Diş ağrısını dindirir. Ağız kokusunu giderir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.