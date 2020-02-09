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Güzel kokusu ile herkesin sevdiği , kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon ine karşı etkilidir. Diş sını dindirir. Ağız kokusunu giderir.

Ağrı kesici tarçın
Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Kan, lenf ve kolon ine karşı etkilidir. Diş sını dindirir. Ağız kokusunu giderir.

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