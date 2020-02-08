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kalp için mucize

Baklagiller, bol miktarda karbonhidrat, protein ve posa içeriyor. Bu özelliği sayesinde kan şekerinin istenen düzeyde tutulmasına destek oluyor. Böylece şeker hastalığı riskini azaltıyor.

Kuru fasulye kalp için mucize

Baklagiller, bol miktarda karbonhidrat, protein ve posa içeriyor. Bu özelliği sayesinde kan şekerinin istenen düzeyde tutulmasına destek oluyor. Böylece şeker hastalığı riskini azaltıyor.

Posa, kanda toplam kolesterol ve kötü huylu olarak da bilinen LDL kolesterol düzeylerinin düşürülmesinde büyük rol oynuyor. Posaya ek olarak baklagillerin bileşiminde bulunan ve antioksidan etki gösteren fitokimyasallar da kalp ve damar hastalıkları riskini en aza indiriyor. Bu nedenle uzmanlar "Kuru fasulye, nohut ve mercimeği sofranızdan eksik olmasın" diyor.

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