Bugünkü
Takvim

kan yapar

, kolesterolü dengeler. Sindirimi güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Alzheimer riskini azaltır. Hücreleri yeniler. Cildi gençleştirir. Kabızlığı bitirir. Mesane rahatsızlıklarının önüne geçer.

Enginar kan yapar
, kolesterolü dengeler. Sindirimi güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Alzheimer riskini azaltır. Hücreleri yeniler. Cildi gençleştirir. Kabızlığı bitirir. Mesane rahatsızlıklarının önüne geçer.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriEnginar kan yapar
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri