Enginar kan yapar

Enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Alzheimer riskini azaltır. Hücreleri yeniler. Cildi gençleştirir. Kabızlığı bitirir. Mesane rahatsızlıklarının önüne geçer. Enginar, kolesterolü dengeler. Sindirimi güçlendirir. Kansızlığa iyi gelir. Alzheimer riskini azaltır. Hücreleri yeniler. Cildi gençleştirir. Kabızlığı bitirir. Mesane rahatsızlıklarının önüne geçer.
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