Diyabete sarımsak

Geçmişten günümüze 'doğal' antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak, sağlığı korur. Enfeksiyonlarla savaşır. Alzheimer'dan koruyan sarımsak kan şekerini düşürür. Pankreas kanserinden korur. Geçmişten günümüze 'doğal' antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak, sağlığı korur. Enfeksiyonlarla savaşır. Alzheimer'dan koruyan sarımsak kan şekerini düşürür. Pankreas kanserinden korur.
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