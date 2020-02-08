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Geçmişten günümüze 'doğal' antibiyotik olarak adlandırılan , sağlığı korur. Enfeksiyonlarla savaşır. Alzheimer'dan koruyan sarımsak kan şekerini düşürür. Pankreas inden korur.

Diyabete sarımsak
Geçmişten günümüze 'doğal' antibiyotik olarak adlandırılan , sağlığı korur. Enfeksiyonlarla savaşır. Alzheimer'dan koruyan sarımsak kan şekerini düşürür. Pankreas inden korur.

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