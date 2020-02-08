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Vitamin ve mineral içeriği sayesinde , kanserden korur. Romatizma ağrılarını dindirir. etkiye sahip kuşkonmaz, aşk hayatına mutluluk verir. Diyabetten korur.

Afrodizyak kuşkonmaz
Vitamin ve mineral içeriği sayesinde kuşkonmaz, kanserden korur. Romatizma ağrılarını dindirir. etkiye sahip , aşk hayatına mutluluk verir. Diyabetten korur.

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