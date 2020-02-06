Günlük hayattaki koşturma nedeniyle beslenme ihmal ediliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, vücudu yenileyen ve sağlık veren besinleri sıralıyor:
HAVUÇ: Göz sağlığını korur.
TURP: Hücreleri yeniler. Kanseri önler.
PIRASA: Kalbi korur. Kabızlığı önler.
NAR: Kemikleri güçlendirir.
KEFİR: Bağırsak sağlığını korur.
CEVİZ: Kolesterolü dengeler.
HAMSİ: Hafızayı destekler. Kalbi korur.
ISPANAK: Kalp, damar ve bağırsak sağlığını korur.
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