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Ömürsün ! İşte vücudu yenileyen ve sağlık veren besinler...

Günlük hayattaki koşturma nedeniyle beslenme ihmal ediliyor. Beslenme ve , vücudu yenileyen ve sağlık veren besinleri sıralıyor...

Ömürsün hamsi

Günlük hayattaki koşturma nedeniyle beslenme ihmal ediliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, vücudu yenileyen ve sağlık veren besinleri sıralıyor:

HAVUÇ: Göz sağlığını korur.
TURP: Hücreleri yeniler. i önler.
PIRASA: Kalbi korur. Kabızlığı önler.
NAR: Kemikleri güçlendirir.
KEFİR: Bağırsak sağlığını korur.
CEVİZ: Kolesterolü dengeler.
HAMSİ: Hafızayı destekler. Kalbi korur.
ISPANAK: Kalp, damar ve bağırsak sağlığını korur.

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