Günlük hayattaki koşturma nedeniyle beslenme ihmal ediliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Roksi Menase, vücudu yenileyen ve sağlık veren besinleri sıralıyor:

HAVUÇ: Göz sağlığını korur.

TURP: Hücreleri yeniler. Kanseri önler.

PIRASA: Kalbi korur. Kabızlığı önler.

NAR: Kemikleri güçlendirir.

KEFİR: Bağırsak sağlığını korur.

CEVİZ: Kolesterolü dengeler.

HAMSİ: Hafızayı destekler. Kalbi korur.

ISPANAK: Kalp, damar ve bağırsak sağlığını korur.