Bugünkü
Takvim

Saçlara

Güzel kokulu , depresyonu önler. Uyku problemini bitirir. Boğaz şişkinliğini alan lavanta, idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Saçların dökülmesini durduran lavanta, baş ağrısını dindirir.

Saçlara lavanta
Güzel kokulu lavanta, depresyonu önler. Uyku problemini bitirir. Boğaz şişkinliğini alan , idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Saçların dökülmesini durduran lavanta, baş ağrısını dindirir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriSaçlara lavanta
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri