Saçlara lavanta

Güzel kokulu lavanta, depresyonu önler. Uyku problemini bitirir. Boğaz şişkinliğini alan lavanta, idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Saçların dökülmesini durduran lavanta, baş ağrısını dindirir. Güzel kokulu lavanta, depresyonu önler. Uyku problemini bitirir. Boğaz şişkinliğini alan lavanta, idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Saçların dökülmesini durduran lavanta, baş ağrısını dindirir.
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