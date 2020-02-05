Protein, vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan yeşil elma, sağlığı koruyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Lifli yapısıyla tok tutan elma, zayıflamaya yardımcı oluyor. Kan şekerini dengeliyor ve diyabete karşı koruma sağlıyor. Diş sağlığını koruyan elma, ağız kokusunu engelliyor. Kalp ritmini düzenliyor. Tansiyon ve kolesterolü dengeliyor.
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