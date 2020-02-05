Bugünkü
Takvim

Oyuncu 'ın formunun sırrı ortaya çıktı

Protein, vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan yeşil elma, sağlığı koruyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Lifli yapısıyla tok tutan elma, zayıflamaya yardımcı oluyor. Oyuncu , yeşil elma yiyerek form tutuyor.

Yemyeşil Amber

Protein, vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan yeşil elma, sağlığı koruyor. Kansere karşı koruma sağlıyor. Lifli yapısıyla tok tutan elma, zayıflamaya yardımcı oluyor. Kan şekerini dengeliyor ve diyabete karşı koruma sağlıyor. Diş sağlığını koruyan elma, ağız kokusunu engelliyor. Kalp ritmini düzenliyor. Tansiyon ve kolesterolü dengeliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriOyuncu Amber Heard'ın formunun sırrı ortaya çıktı
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri