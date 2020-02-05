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Türk mutfağının geleneksel içeceklerinden , tok tutar ve zayıflatır. Hazımsızlığı bitirir. leri güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Kan basıncını ve kolesterolü dengeler. Reflüyü önler.

Kemiklere ayran
Türk mutfağının geleneksel içeceklerinden ayran, tok tutar ve zayıflatır. Hazımsızlığı bitirir. leri güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Kan basıncını ve kolesterolü dengeler. Reflüyü önler.

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