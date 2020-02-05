Kemiklere ayran

Türk mutfağının geleneksel içeceklerinden ayran, tok tutar ve zayıflatır. Hazımsızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Kan basıncını ve kolesterolü dengeler. Reflüyü önler. Türk mutfağının geleneksel içeceklerinden ayran, tok tutar ve zayıflatır. Hazımsızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Kan basıncını ve kolesterolü dengeler. Reflüyü önler.
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