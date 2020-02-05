Katarakta mısır

Karaciğer yağlanmasını engelleyen mısır, kolesterolü düşürür. Kansızlığa iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Gözleri besleyen mısır, katarakt ve sarı nokta hastalığına yakalanma riskini azaltır. Karaciğer yağlanmasını engelleyen mısır, kolesterolü düşürür. Kansızlığa iyi gelir. Hazımsızlığı giderir. Gözleri besleyen mısır, katarakt ve sarı nokta hastalığına yakalanma riskini azaltır.
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