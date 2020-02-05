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nedir? Kansızlığın belirtileri nelerdir?

Cilt renginde solukluk, halsizlik ve çabuk yorulma... Tüm bunlar, yani kansızlığın temelinde yatıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. la ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

Kansızlığı unutma

Cilt renginde solukluk, halsizlik ve çabuk yorulma... Tüm bunlar, yani kansızlığın temelinde yatıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. la ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. "Derinin, dudakların, ağız içi mukoza dediğimiz kısmın soluk olması en önemli belirtidir. Bir de göz kapaklarının alt kısmına bakıldığı zaman normalde kanlı olan alandaki solukluktur. Bunlar belirler anemiyi" ifadesini kullanıyor. Vücutta demir deposu boşaldığında anemi bulgularının ortaya çıktığını belirtiyor. Bu nedenle yorgunluğun ihmal edilmemesini tavsiye ediyor.

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