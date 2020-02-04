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Sarımsaklasak da kolesterolden kurtulsak! kolesterol kriz riskini artırıyor...

kolesterol, kalp kırıyor! Kriz riskini artırıyor. Korunmanın yolu ise soframızdan geçiyor. Elma, havuç, kereviz, soğan ve sarımsak, bu hastalığa derman oluyor...

Sarımsaklasak da kolesterolden kurtulsak
Dünyada tüm ölümlerin yarısı, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanıyor. Kalp hastalıklarının görülmesinde genetik faktörlerin yanı sıra diyabet, tansiyon ve kolesterol liği gibi durumlar riski artırıyor. Ne kadar fazla risk faktörü bir aradaysa kalp hastalığı görülme sıklığı da o kadar artıyor. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. , ülkemizde sık görülen kronik hastalık kolesterole hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...

DAMARLARA ZARAR VERİR
Kolesterol; HDL (iyi huylu), LDL (kötü huylu) olarak tanımlanıyor. Kolesterol miktarları kadar, kolesterolün yapı ve kalitesi de son derece önem taşıyor. Kan şekeri yükseldiğinde glikoz, kolesterol moleküllerine yapışarak onların şeklini bozuyor. Şekerlenmiş kolesterol ise damar sertliğine yol açıyor. Kolesterol yüksekliği olanlarda statin adı verilen ilaçlar kullanılıyor. İlaçlar, karaciğerdeki kolesterol yapıcı enzimi bloke ederek kolesterolü düşürüyor. Bu etkisinden ayrı olarak vücuttaki iltihaplanmayı önlüyor.



BESİNLERİN ŞİFALI ETKİSİ
Kolesterolle mücadelede beslenme de kilit rol üstleniyor. Bunun için sarı, turuncu, parlak kırmızı, yeşil gıdaları tüketmek gerekiyor. Orta boy iki elma, iki çiğ havuç, zeytin, badem, ceviz, kuru erik, kereviz, karnıyarık otu, arpa, yulaf ezmesi, sarımsak, soğan, greyfurt, limon, keten tohumu, brokoli ve lahanası kolesterolü düşürüyor. Haftada beş gün 30 dakikalık egzersiz de kolesterolden koruyor.

SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK

-BİTTİ-

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