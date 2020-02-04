Kış reçetesi! Bu bitkiler bağışıklığı güçlendiriyor

Adaçayı ve ekinezya, kış aylarında tüketildiğinde gripten faranjite, soğuk algınlığından boğaz ağrısına kadar pek çok hastalığa derman oluyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bu iki bitki bağışıklığı güçlendiriyor. Geniz akıntısını bitiren, boğaz ağrısını dindiren adaçayı ve ekinezya, balgam söktürücü etki gösteriyor. Ağız yaralarını iyileştiriyor.
- Sağlık
- 04.02.2020
- Gazete
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