TIBBİ Onkolog Prof. Dr. Timuçin Çil, doğru ve dengeli beslenmenin kanser riskini azalttığını söylüyor. Bunun için hazır gıdalar yerine organik besinler ile sebze ve meyvelerin tüketilmesini öneriyor. "Brokoli, karnabahar, ıspanak, lahana, kırmızı pancar, kırmızıturp, karaturp, havuç, maydanoz, rezene, tere yenmeli. Zeytin ve zeytinyağı da yeterince tüketilmelidir. Omega-3 yağ asidinden faydalanmak için haftada 2 veya 3 kez balık yenmelidir" diyor.