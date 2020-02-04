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İşte i önlemek için tüketilmesi gereken besinler

TIBBİ Onkolog Prof. Dr. , doğru ve dengeli beslenmenin riskini azalttığını söylüyor. Bunun için hazır gıdalar yerine organik besinler ile sebze ve meyvelerin tüketilmesini öneriyor.

Kanseri yeneceğiz!

TIBBİ Onkolog Prof. Dr. , doğru ve dengeli beslenmenin riskini azalttığını söylüyor. Bunun için hazır gıdalar yerine organik besinler ile sebze ve meyvelerin tüketilmesini öneriyor. "Brokoli, karnabahar, ıspanak, lahana, kırmızı pancar, kırmızıturp, karaturp, havuç, maydanoz, rezene, tere yenmeli. Zeytin ve zeytinyağı da yeterince tüketilmelidir. Omega-3 yağ asidinden faydalanmak için haftada 2 veya 3 kez balık yenmelidir" diyor.

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