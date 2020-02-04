Kadınlarda doğurganlığın sona erdiği dönem 'menopoz' olarak adlandırılıyor. Dünyada menopoz yaşı ortalama 50 olarak kabul ediliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Türk, 40 yaşın altında görülen menopozun 'erken menopoz' olarak adlandırıldığını söylüyor. Bu dönemde kadınlarda ateş basmaları, uyku bozuklukları, duygu durum değişiklikleri ve vajinal kuruluk şikayetlerinin görüldüğünün altını çiziyor.

EN ÖNEMLİ SİLAH...

"Menopozal şikâyetlerin giderilmesinde en etkili ilacımız östrojendir. Kadınların hayat kalitesini etkileyecek şiddetteki ateş basmalarına yönelik en etkili silahtır" diyor.

ÖSTROJEN TAKVİYESİ ŞART

Op. Dr. Pınar Türk, östrojen takviyesine değiniyor. "Sadece kalp damar hastalıkları ya da kemik erimesi riskinden korunmak için sistemik yoldan (ağızdan alınan) uygulanır" diyor.