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Şimdi zamanı! İşte faydaları...

aylarının en sevilen sebzelerinden , kalsiyum, potasyum, fosfor ve C vitamini içeriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor. Kalp ve sağlığını destekliyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor...

Şimdi pırasa zamanı

Kış aylarının en sevilen sebzelerinden pırasa, kalsiyum, potasyum, fosfor ve C vitamini içeriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor. Kalp ve sağlığını destekliyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

İçerdiği K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir.

Bol liflidir. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Yaşlanmayı yavaşlatır.

Öksürüğü keser.

Böbrekleri ve karaciğeri destekler.

Kan şekerini dengeler.

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