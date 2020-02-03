Kış aylarının en sevilen sebzelerinden pırasa, kalsiyum, potasyum, fosfor ve C vitamini içeriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor. Kalp ve sağlığını destekliyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:

İçerdiği K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir.

Bol liflidir. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

Yaşlanmayı yavaşlatır.

Öksürüğü keser.

Böbrekleri ve karaciğeri destekler.

Kan şekerini dengeler.