Kış aylarının en sevilen sebzelerinden pırasa, kalsiyum, potasyum, fosfor ve C vitamini içeriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor. Kalp ve sağlığını destekliyor. Ayrıca şu faydaları bulunuyor:
İçerdiği K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir.
Bol liflidir. Tok tutar ve kilo vermeyi kolaylaştırır.
Yaşlanmayı yavaşlatır.
Öksürüğü keser.
Böbrekleri ve karaciğeri destekler.
Kan şekerini dengeler.
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