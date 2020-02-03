Meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Kadınlarda sık görülen bu hastalık, erkekleri de tehdit ediyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır, en önemli risk faktörlerinin cinsiyet ve aile öyküsü olduğunu söylüyor. "Ailede özellikle meme kanserinin varlığı kişide kanser gelişme riskini 2-3 kat artırmaktadır.

Hastalık, özellikle 50-70 yaş arasında daha sık görülmektedir. Adet başlama yaşının erken, menopozun ise geç olması, hiç doğum yapmamış olmak da riski artırır" uyarısında bulunuyor. Erken teşhisin önemine dikkat çekerek 20 yaşından sonra her kadının adet döneminden 3-4 gün sonra meme muayenesi yapmasını tavsiye ediyor. Meme kanserinde başarı şansının arttığını sözlerine ekliyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Meme kanseri tedavisinde ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi uygulanıyor. Tümörün yerleşim yeri, patolojik özellikleri, hastanın yaşı ve hastalığın evresine bakılarak tedavi şekli değerlendiriliyor.