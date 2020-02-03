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nde erken teşhis önemli! İşte sebebi ve tedavi yöntemleri...

, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Kadınlarda sık görülen bu hastalık, erkekleri de tehdit ediyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. , en önemli risk faktörlerinin cinsiyet ve aile öyküsü olduğunu söylüyor.

Görmemezlik etme!

Meme kanseri, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Kadınlarda sık görülen bu hastalık, erkekleri de tehdit ediyor. Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. , en önemli risk faktörlerinin cinsiyet ve aile öyküsü olduğunu söylüyor. "Ailede özellikle nin varlığı kişide kanser gelişme riskini 2-3 kat artırmaktadır.

Hastalık, özellikle 50-70 yaş arasında daha sık görülmektedir. Adet başlama yaşının erken, menopozun ise geç olması, hiç doğum yapmamış olmak da riski artırır" uyarısında bulunuyor. Erken teşhisin önemine dikkat çekerek 20 yaşından sonra her kadının adet döneminden 3-4 gün sonra meme muayenesi yapmasını tavsiye ediyor. Meme kanserinde başarı şansının arttığını sözlerine ekliyor.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Meme kanseri tedavisinde ameliyat, radyoterapi ve kemoterapi uygulanıyor. Tümörün yerleşim yeri, patolojik özellikleri, hastanın yaşı ve hastalığın evresine bakılarak tedavi şekli değerlendiriliyor.

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