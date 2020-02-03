Fındıkla güzelleşin

Kolesterolü dengeleyen fındık, kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Beyin hücrelerini koruyarak unutkanlığı engeller. Kanserden koruyan fındık, tok tutarak kilo vermeye yardımcı olur. Kolesterolü dengeleyen fındık, kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Beyin hücrelerini koruyarak unutkanlığı engeller. Kanserden koruyan fındık, tok tutarak kilo vermeye yardımcı olur.
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