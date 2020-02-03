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Kolesterolü dengeleyen , kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Beyin hücrelerini koruyarak unutkanlığı engeller. Kanserden koruyan fındık, tok tutarak kilo vermeye yardımcı olur.

Fındıkla güzelleşin
Kolesterolü dengeleyen , kalp sağlığını korur. Kan şekerini dengeler. Beyin hücrelerini koruyarak unutkanlığı engeller. Kanserden koruyan fındık, tok tutarak kilo vermeye yardımcı olur.

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