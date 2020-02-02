Kanın kan damalarına yaptığı basınç, 'tansiyon' olarak adlandırılıyor. Tansiyon değeri 120/80 mmHg'den fazla olmasına 'hipertansiyon', düşük olmasına ise hipotansiyon deniyor. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, hipertansiyonun neden olduğu risklere değiniyor. Doğru beslenme yöntemleriyle hipertansiyonun önleneceğini belirterek şu bilgileri paylaşıyor...
CAN DÜŞMANIMIZ
Kan basıncının uzun süre yüksek kalması vücudun tüm damar sistemini, kalp kasını ve kalp ileti sistemini etkiliyor. Kalp kası kalınlaşıyor, kalp odacıkları genişliyor. Bunun sonucunda kalp yetmezliği ortaya çıkıyor. Hipertansiyon, dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında bulunuyor. Sistolik kan basıncı 140 mmHg'yi, diastolik kan basıncı 90 mmHg'yi geçerse mutlaka tedaviye başlanılması gerekiyor. Tedavisinde 6 grup antihipertansif ilaç bulunuyor.
TEDAVİ HAKKINDA
Bu ilaçlara doktor denetiminde hastaların metabolik özelliklerine göre başlanıyor. İlacın yanında hastaların mutlaka zayıflaması gerekiyor. Her 1 kilogramlık kilo kaybı, tansiyonu 1 mmHg kadar düşürüyor. Tuz kullanımının azaltılması, paketli gıdalardan uzak durulması ve egzersiz yapılması tansiyonu dengeliyor.
KAÇ KİLOSUNUZ?
Bazı hastalıklar, hipertansiyon riskini artırıyor. Bunda ilk olarak damar hastalıkları etkili oluyor. Kolesterol ve trigliserid yüksekliği kan damarlarına zarar vererek hipertansiyona yol açıyor. Araştırmalar, şeker hastalarının yüzde 40'ının hipertansiyon hastalığına yakalandığını gösteriyor. Yine fazla kilo ve kalın bel de tansiyona yol açıyor.
NE YİYELİM?
Hipertansiyon tedavisinde beslenme kilit rol üstleniyor. Akdeniz tarzı beslenme kalp sağlığını koruyor. Hastalıktan korunmak için balık, ceviz, semizotu, keten tohumu, yeşillik tüketilmesi öneriliyor. Badem, brokoli, muz, patates, yoğurt, kayısı, kavun ve portakal ömrü uzatıyor.
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK
YARIN: DİYABET
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
CAN DÜŞMANIMIZ
Kan basıncının uzun süre yüksek kalması vücudun tüm damar sistemini, kalp kasını ve kalp ileti sistemini etkiliyor. Kalp kası kalınlaşıyor, kalp odacıkları genişliyor. Bunun sonucunda kalp yetmezliği ortaya çıkıyor. Hipertansiyon, dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklar arasında bulunuyor. Sistolik kan basıncı 140 mmHg'yi, diastolik kan basıncı 90 mmHg'yi geçerse mutlaka tedaviye başlanılması gerekiyor. Tedavisinde 6 grup antihipertansif ilaç bulunuyor.
TEDAVİ HAKKINDA
Bu ilaçlara doktor denetiminde hastaların metabolik özelliklerine göre başlanıyor. İlacın yanında hastaların mutlaka zayıflaması gerekiyor. Her 1 kilogramlık kilo kaybı, tansiyonu 1 mmHg kadar düşürüyor. Tuz kullanımının azaltılması, paketli gıdalardan uzak durulması ve egzersiz yapılması tansiyonu dengeliyor.
KAÇ KİLOSUNUZ?
Bazı hastalıklar, hipertansiyon riskini artırıyor. Bunda ilk olarak damar hastalıkları etkili oluyor. Kolesterol ve trigliserid yüksekliği kan damarlarına zarar vererek hipertansiyona yol açıyor. Araştırmalar, şeker hastalarının yüzde 40'ının hipertansiyon hastalığına yakalandığını gösteriyor. Yine fazla kilo ve kalın bel de tansiyona yol açıyor.
NE YİYELİM?
Hipertansiyon tedavisinde beslenme kilit rol üstleniyor. Akdeniz tarzı beslenme kalp sağlığını koruyor. Hastalıktan korunmak için balık, ceviz, semizotu, keten tohumu, yeşillik tüketilmesi öneriliyor. Badem, brokoli, muz, patates, yoğurt, kayısı, kavun ve portakal ömrü uzatıyor.
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK
YARIN: DİYABET
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL
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