Anneliği şansa bırakma

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftler, çözümü tüp bebek tedavisinde arıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Numan Bayazıt, bu tedavide başarı şansını artıran besinleri açıklıyor. "Yağsız et, balık yumurta, fındık, fıstık, badem gibi çerezler, tam tahıllı ekmekler ve diğer işlenmemiş tahıllar doğurganlığı artırır. Tedaviye başlayan çiftler sigarayı bırakmalı" diyor.
- Sağlık
- 02.02.2020
- Gazete
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