Bugünkü
Takvim

Anneliği şansa bırakma

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftler, çözümü tedavisinde arıyor. , Doğum ve Tüp . Dr. , bu tedavide başarı şansını artıran besinleri açıklıyor. "Yağsız et, balık yumurta, fındık, fıstık, badem gibi çerezler, tam tahıllı ekmekler ve diğer işlenmemiş tahıllar doğurganlığı artırır. Tedaviye başlayan çiftler sigarayı bırakmalı" diyor.

Anneliği şansa bırakma
Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftler, çözümü tedavisinde arıyor. , Doğum ve Tüp . Dr. , bu tedavide başarı şansını artıran besinleri açıklıyor. "Yağsız et, balık yumurta, fındık, fıstık, badem gibi çerezler, tam tahıllı ekmekler ve diğer işlenmemiş tahıllar doğurganlığı artırır. Tedaviye başlayan çiftler sigarayı bırakmalı" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriAnneliği şansa bırakma
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri