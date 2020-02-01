İşte uyuz olmaktan korunmanın yolları

Son dönemde uyuz vakalarında yaşanan artış, korkutuyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Burak Sezen, uyuzun daha çok gece uykudan uyandıran kaşıntı şeklinde kendini gösterdiğini söylüyor.

TEMAS ETMEYİN

Tedavi yöntemlerine değinen Dr. Burak Sezen, "İlk gün özel şampuan ve sabunlarla banyo yapılıyor. Daha sonra boyundan aşağıya verdiğimiz karışımı sürüyoruz. İkinci ve üçüncü gün banyo yapmadan karışımı yine aynı şekilde vücuda sürüyoruz. Dördüncü gün gece hasta sadece banyo yapıyor. Evde aktif şikayeti olmayan kişiler de bu tedaviyi aynen uyguluyor. Ancak 3-6 hafta dönemde kaşıntılar sürebiliyor" diyor.

NASIL KORUNMALI?

Hastalıktan korunma yollarını da sıralıyor: "Başkasının giysilerini giymeyin. Çamaşırlarınızı 60 derecenin üzerinde yıkayın."