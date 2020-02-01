Mesane kanseri, prostattan sonra erkeklerin en çok korktuğu hastalıklar arasında yer alıyor. 60-70'li yaşlarda daha sık görülse de her yaşta ortaya çıkabiliyor.

NEDENİ SIGARA!

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Cemalettin Cengiz Beyaz, mesane kanserinde en önemli risk faktörünün sigara olduğunu belirtiyor. "Erişkin bir hastada idrardan kan gelmesi ürolojik bir tümör bulgusu olarak kabul edilir ve ileri inceleme gerektirir" diyor. "Tümör, kas dokusuna ulaşmamışsa, kazınması yeterli olur. Kas dokusuna ulaşan tümörlerde idrar kesesinin tümden alınması veya ışın ve kemoterapi tedavisi uygulanır" diyor.