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etkisiyle cinsel arzuyu artırıyor! Faydaları saymakla bitmiyor...

C vitamini deposu etkisi ile cinsel arzuyu artırıyor. İktidarsızlık çekenlereyse çare oluyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...

Rokantizm!

C vitamini deposu etkisi ile cinsel arzuyu artırıyor. İktidarsızlık çekenlereyse çare oluyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarından korur.
Sindirimi çalıştırır

Uzmanlar, cinsel sorun yaşayan çiftlere roka öneriyor.

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