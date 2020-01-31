C vitamini deposu roka afrodizyak etkisi ile cinsel arzuyu artırıyor. İktidarsızlık çekenlereyse çare oluyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Kemikleri güçlendirir.
Gözlere kuvvet verir.
Kilo vermeye yardımcı olur.
Kan şekerini dengeler.
Kalp hastalıklarından korur.
Sindirimi çalıştırır
Uzmanlar, cinsel sorun yaşayan çiftlere roka öneriyor.
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