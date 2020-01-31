C vitamini deposu roka afrodizyak etkisi ile cinsel arzuyu artırıyor. İktidarsızlık çekenlereyse çare oluyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kemikleri güçlendirir.

Gözlere kuvvet verir.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Kan şekerini dengeler.

Kalp hastalıklarından korur.

Sindirimi çalıştırır

Uzmanlar, cinsel sorun yaşayan çiftlere roka öneriyor.