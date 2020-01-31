Bugünkü
Takvim

zayıflatıyor

, kilo kaybına yardımcı olur. Düşük kalorili ve yağsız olduklarından şişmanlıkla savaşır. Aynı zamanda doğal bir iştah kesicidir. Yüksek lif içeriği, doygunluk hissi sağlar ve açlığınızı bastırır.

Pırasa zayıflatıyor
Pırasa, kilo kaybına yardımcı olur. Düşük kalorili ve yağsız olduklarından şişmanlıkla savaşır. Aynı zamanda doğal bir iştah kesicidir. Yüksek lif içeriği, doygunluk hissi sağlar ve açlığınızı bastırır. Pırasalarda bulunan; hem çözünür, hem de çözünmeyen lifler ise bağırsak aktivitesini düzenler ve şişkinliği azaltır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSağlık HaberleriPırasa zayıflatıyor
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri