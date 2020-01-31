Pırasa zayıflatıyor

Pırasa, kilo kaybına yardımcı olur. Düşük kalorili ve yağsız olduklarından şişmanlıkla savaşır. Aynı zamanda doğal bir iştah kesicidir. Yüksek lif içeriği, doygunluk hissi sağlar ve açlığınızı bastırır. Pırasalarda bulunan; hem çözünür, hem de çözünmeyen lifler ise bağırsak aktivitesini düzenler ve şişkinliği azaltır.
- Sağlık
- 31.01.2020
- Gazete
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