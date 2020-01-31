İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, kanserin 'önlenebilir' bir hastalık olduğunu söylüyor...
ÖNCE KİLO VERİN
Kanserin günümüzde bu kadar yaygınlaşmasında, değişen beslenme alışkanlıkları etkili oluyor. Şişmanlık, kan şekerinin yüksekliği ve lipidlerin yüksekliği kansere zemin hazırlıyor. Özellikle fazla kilo rahim, pankreas, kalın bağırsak, meme kanseri riskini artırıyor. Yüksek kalorili yiyecekler, fizik aktivitede azalma, işlenmiş besinler ve fast food tüketimi de sağlığımızı bozuyor.
RİSK YÜZDE 50...
Dünya Sağlık Örgütü, kanserden korunmak için günde 8-10 porsiyon sebze ve meyve yenmesini öneriyor. Sebze ve meyve yemeyi arttırmak kansere karşı koruma sağlıyor. Yapılan çalışmalar sebze, meyve, baklagiller, zeytinyağı ve balıktan oluşan Akdeniz diyeti uygulayanlarda kanser riskinin yüzde 50 daha az görüldüğüne dikkat çekiyor.
ÖMRÜ UZATIR
Sebze ve meyve tüketimi, en çok ağız, gırtlak, mide, kolon, rektum gibi sindirim sistemi kanserlerinden koruyor. Bu besinler, içerdiği antioksidan sayesinde daha uzun ve sağlıklı bir ömür sunuyor. Kanserin sebze ve meyve yememe hastalığı olduğunu unutmamak gerekiyor.
HER GÜN 2 DİŞ SARIMSAK
Sarımsak, soğan ve pırasa; içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda direnç veriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Her gün 2-3 diş çiğ sarımsak yemek kanser riskini azaltıyor.
İşlenmiş et ürünlerinden sakının.
Yanmış, renk değiştirmiş etlerden ve gıdalardan uzak durun.
Sigara ve tütün ürünlerini asla kullanmayın.
Brokoli, lahana, karnabahar, karalahana, turp, hardal ve tere tüketin.
Rahim kanserinden korunmak için HPV aşısı yaptırın.
Mor, kırmızı, turuncu ve yeşil renkli sebze ve meyveleri tüketin.
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK
YARIN: KALP SAĞLIĞI
HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL
ÖNCE KİLO VERİN
Kanserin günümüzde bu kadar yaygınlaşmasında, değişen beslenme alışkanlıkları etkili oluyor. Şişmanlık, kan şekerinin yüksekliği ve lipidlerin yüksekliği kansere zemin hazırlıyor. Özellikle fazla kilo rahim, pankreas, kalın bağırsak, meme kanseri riskini artırıyor. Yüksek kalorili yiyecekler, fizik aktivitede azalma, işlenmiş besinler ve fast food tüketimi de sağlığımızı bozuyor.
RİSK YÜZDE 50...
Dünya Sağlık Örgütü, kanserden korunmak için günde 8-10 porsiyon sebze ve meyve yenmesini öneriyor. Sebze ve meyve yemeyi arttırmak kansere karşı koruma sağlıyor. Yapılan çalışmalar sebze, meyve, baklagiller, zeytinyağı ve balıktan oluşan Akdeniz diyeti uygulayanlarda kanser riskinin yüzde 50 daha az görüldüğüne dikkat çekiyor.
ÖMRÜ UZATIR
Sebze ve meyve tüketimi, en çok ağız, gırtlak, mide, kolon, rektum gibi sindirim sistemi kanserlerinden koruyor. Bu besinler, içerdiği antioksidan sayesinde daha uzun ve sağlıklı bir ömür sunuyor. Kanserin sebze ve meyve yememe hastalığı olduğunu unutmamak gerekiyor.
HER GÜN 2 DİŞ SARIMSAK
Sarımsak, soğan ve pırasa; içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda direnç veriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Her gün 2-3 diş çiğ sarımsak yemek kanser riskini azaltıyor.
İşlenmiş et ürünlerinden sakının.
Yanmış, renk değiştirmiş etlerden ve gıdalardan uzak durun.
Sigara ve tütün ürünlerini asla kullanmayın.
Brokoli, lahana, karnabahar, karalahana, turp, hardal ve tere tüketin.
Rahim kanserinden korunmak için HPV aşısı yaptırın.
Mor, kırmızı, turuncu ve yeşil renkli sebze ve meyveleri tüketin.
SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ - PROF. DR. OSMAN ERK
YARIN: KALP SAĞLIĞI
HAZIRLAYAN SİNEM UYSAL
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