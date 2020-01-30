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Ev yoğurdu, içerdiği kalsiyum, protein, potasyum ve magnezyum sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Kalp ve kemik sağlığını destekliyor. Medical Hypotheses dergisinde yayınlanan makaleye göre düzenli tüketimi, riskini de azaltıyor.

Kansersavar yoğurt

Ev yoğurdu, içerdiği kalsiyum, protein, potasyum ve magnezyum sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Kalp ve kemik sağlığını destekliyor. Medical Hypotheses dergisinde yayınlanan makaleye göre düzenli yoğurt tüketimi, riskini de azaltıyor. Makaleyi değerlendiren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, yoğurt ve kefir gibi süt ürünlerinin meme kanseri riskini azalttığını belirtiyor. Günlük 500 gram (2 su bardağı) yemeyi öneriyor.

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