Antibiyotik bronşit iyileştirmez

KIŞ hastalıklarından bronşit, neden olduğu şiddetli öksürükle biliniyor. Akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan bronşların şişerek iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Bütün akut bronşit vakalarının yüzde 90'ı virüslerden yüzde 10'u da bakterilerden kaynaklanıyor. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bronşit hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
AĞRIYI CİDDİYE ALIN
Akut bronşit, sonbahar ve kış aylarında özellikle erkeklerde sık görülüyor. Hastalığın en önemli şikayetleri arasında şiddetli öksürük bulunuyor. Öksürüğe zaman zaman balgam eşlik ediyor. Hafif ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrıları görülüyor. Bronşitte antibiyotik tedavisi gerekmiyor. Ateş ve ağrı kesiciler, bitkisel ilaçlar ve yatak istirahati hastalığın tedavisinde yeterli oluyor.
ZATÜRRE İLE KARIŞMASIN
Bronşit teşhisi, fiziksel muayene, kan tahlilleri ve akciğer filmi çekilerek konuyor. Bronşit ve zatürre hemen hemen aynı şikayetlere yol açtığından genellikle karışabiliyor. Fakat akciğer filmleri birbirinden farklı özellik taşıyor. Ayrıca zatürrede akciğerlerden kendine has sesler duyulabiliyor.
ŞİFA NİYETİNE YEŞİLLİK
Bronşitten korunmak için öncelikle bağışıklık sistemini desteklemek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek ve kaliteli bir uyku, vücut direncini artırıyor. Yeşil sebzeler ve mevsim meyveleri, vücuda ihtiyacı olan vitamin desteğini sağlıyor. Sık sık ellerin yıkanması da virüslerden kaynaklanan bronşiti önlüyor.
HASTALIKLARI KIŞKIŞLA - PROF. DR. OSMAN ERK
AĞRIYI CİDDİYE ALIN
Akut bronşit, sonbahar ve kış aylarında özellikle erkeklerde sık görülüyor. Hastalığın en önemli şikayetleri arasında şiddetli öksürük bulunuyor. Öksürüğe zaman zaman balgam eşlik ediyor. Hafif ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrıları görülüyor. Bronşitte antibiyotik tedavisi gerekmiyor. Ateş ve ağrı kesiciler, bitkisel ilaçlar ve yatak istirahati hastalığın tedavisinde yeterli oluyor.
ZATÜRRE İLE KARIŞMASIN
Bronşit teşhisi, fiziksel muayene, kan tahlilleri ve akciğer filmi çekilerek konuyor. Bronşit ve zatürre hemen hemen aynı şikayetlere yol açtığından genellikle karışabiliyor. Fakat akciğer filmleri birbirinden farklı özellik taşıyor. Ayrıca zatürrede akciğerlerden kendine has sesler duyulabiliyor.
ŞİFA NİYETİNE YEŞİLLİK
Bronşitten korunmak için öncelikle bağışıklık sistemini desteklemek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek ve kaliteli bir uyku, vücut direncini artırıyor. Yeşil sebzeler ve mevsim meyveleri, vücuda ihtiyacı olan vitamin desteğini sağlıyor. Sık sık ellerin yıkanması da virüslerden kaynaklanan bronşiti önlüyor.
HASTALIKLARI KIŞKIŞLA - PROF. DR. OSMAN ERK
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