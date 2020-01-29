Toplumda salgın bir hastalık olarak bilinen zatürre, akciğer dokusunun iltihaplanması sonucu ortaya çıkıyor. Her yıl 4 milyon insanın ölümüne neden olan zatürreyi hafife almamak gerekiyor. Bu hastalık, günümüzde antibiyotik ve aşılar sayesinde tedavi edilebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, zatürreyle ilgili korunma ve tedavi yöntemlerine değiniyor.

AKCİĞERLERİ BİTİRİR!

Hastalığa neden olan mikroorganizmalar, ağız, boğaz ve burun olmak üzere kişinin kendi normal mikrobik florasında yer alıyor. Normalde hastalık yapmayan mikroplar vücut direncinin azalmasıyla akciğer dokusuna ulaşıyor ve zatürreye neden oluyor. Bu hastalıktan korunmak için dengeli beslenmek gerekiyor. Hijyen kurallarına uymak ve egzersiz yapmak önem taşıyor.

GRİP İHMALE GELMEZ

Grip ve zatürre kış aylarında sık görülüyor. Özellikle yaşlılarda grip, tek başına zatürreye yol açabiliyor. Bazen de grip sonrası ortaya çıkan solunum yollarındaki değişiklikler zatürreye neden olabiliyor. Bu açıdan grip aşısı olmak ve elleri sık sık yıkamak zatürreyi önlüyor.

ÖKSÜRÜK VE ATEŞ

Zatürre; yükselen ateş, öksürük, balgam, göğüs yanlarında ağrı, nefes darlığı ve vücutta morarmalarla belirti veriyor. Pas renginde veya kanlı balgam, önemli belirtiler arasında yer alıyor. Hastanın solunumunda artış yaşanması durumunda uzmana başvurmak gerekiyor...

AŞIYLA KORUNUN

Zatürreden korunmada aşı etkili oluyor. Risk grubundakilerin mutlaka aşı olması öneriliyor. Risk faktörü olan kişilerde 18-65 yaşları arasında 1-2 doz, 65 yaş sonrası ise herkese bir kez yapılıyor. Aşı yılın herhangi bir döneminde yapılabiliyor ve en az 5 yıl koruyucu oluyor.

RİSK YAŞLA ARTAR

İleri yaş, KOAH, akciğer kanseri, karaciğer hastalıkları, böbrek yetersizliği, şeker hastalığı, zatürre hastalığında risk taşıyor. Yine grip ve aşırı soğuğa maruz kalmak da bu hastalığa yol açıyor. Bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda hastalık öldürücü olabiliyor.

YARIN: BRONŞİT

PROF. DR. OSMAN ERK - HASTALIKLARI KIŞKIŞLAYIN - 4

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL