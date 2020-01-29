Kış aylarında içimizi ısıtan salep, üzerine eklenen tarçınla damakları şenlendiriyor. Grip şikayetlerini azaltıyor. Alzheimer'dan koruyor. Kalbi güçlendiriyor. Mide ağrılarını dindiriyor. Zayıflatıyor. Kan şekerini dengeliyor.
Kış aylarında içimizi ısıtan salep, üzerine eklenen tarçınla damakları şenlendiriyor. Grip şikayetlerini azaltıyor. Alzheimer'dan koruyor. Kalbi güçlendiriyor. Mide ağrılarını dindiriyor. Zayıflatıyor. Kan şekerini dengeliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.