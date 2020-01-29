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aylarında içimizi ısıtan , üzerine eklenen tarçınla damakları şenlendiriyor. şikayetlerini azaltıyor. Alzheimer'dan koruyor. Kalbi güçlendiriyor. Mide ağrılarını dindiriyor. Zayıflatıyor. Kan şekerini dengeliyor.

Salep zamanı

Kış aylarında içimizi ısıtan salep, üzerine eklenen tarçınla damakları şenlendiriyor. şikayetlerini azaltıyor. Alzheimer'dan koruyor. Kalbi güçlendiriyor. Mide ağrılarını dindiriyor. Zayıflatıyor. Kan şekerini dengeliyor.

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