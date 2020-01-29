Naneyle gözler keskin

Güzel kokusu ile nane, sağlığı koruyor. Gözleri besleyen ve katarakt riskini azaltan nane, bağırsak hastalıklarından koruyor. Beyin hücrelerini güçlendiren nane, Alzheimer'ı önlüyor. Güzel kokusu ile nane, sağlığı koruyor. Gözleri besleyen ve katarakt riskini azaltan nane, bağırsak hastalıklarından koruyor. Beyin hücrelerini güçlendiren nane, Alzheimer'ı önlüyor.
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