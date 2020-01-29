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Böbrek ve üriner sistemdeki taşlar, her 10 kişiden birinde görülüyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. , böbrek taşlarının oluşmasında yanlış beslenmenin etkisine değiniyor.

Böbrek taşına limonata

Böbrek ve üriner sistemdeki taşlar, her 10 kişiden birinde görülüyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. , böbrek taşlarının oluşmasında yanlış beslenmenin etkisine değiniyor. Fast-food tarzı beslenme, meşrubatlar, genetiği değiştirilmiş ürünler, hareketsizlik ve az su tüketim ve obezitenin taş oluşumu riskini artırdığını söylüyor. "Her gün en az 2-2.5 litre su içmeli. Günlük içilecek suyun içine limon sıkılmalıdır. Ev yapımı da tavsiyemdir" diyor.

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