Böbrek taşına limonata

Böbrek ve üriner sistemdeki taşlar, her 10 kişiden birinde görülüyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Gençbay, böbrek taşlarının oluşmasında yanlış beslenmenin etkisine değiniyor. Fast-food tarzı beslenme, meşrubatlar, genetiği değiştirilmiş ürünler, hareketsizlik ve az su tüketim ve obezitenin taş oluşumu riskini artırdığını söylüyor. "Her gün en az 2-2.5 litre su içmeli. Günlük içilecek suyun içine limon sıkılmalıdır. Ev yapımı limonata da tavsiyemdir" diyor.