Kanada İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden bilim adamlarının yaptığı kanser araştırması büyük yankı uyandırdı. Alman Focus dergisinde yayınlanan çalışmaya göre onkolojik hastalıkların insandan insana bulaşabilme riski olduğu vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları, kanserin bulaşıcı olabilme ihtimali ile ilgili savları ise reddettiğini açıkladı.