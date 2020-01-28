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Kanadalı bilim adamları açıkladı: bulaşıcı

'nden bilim adamlarının yaptığı araştırması büyük yankı uyandırdı. Alman Focus dergisinde yayınlanan çalışmaya göre onkolojik hastalıkların insandan insana bulaşabilme riski olduğu vurgulandı.

Kanser bulaşıcı

Kanada İleri Araştırmalar Enstitüsü'nden bilim adamlarının yaptığı araştırması büyük yankı uyandırdı. Alman Focus dergisinde yayınlanan çalışmaya göre onkolojik hastalıkların insandan insana bulaşabilme riski olduğu vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) uzmanları, kanserin bulaşıcı olabilme ihtimali ile ilgili savları ise reddettiğini açıkladı.

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