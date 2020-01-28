Herkes genç ve güzel bir vücudun hayalini kuruyor. Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, kırışıklıkları önleyen besinleri sıralıyor:

BALIK YİYİN: Ton balığı, somon ve uskumruda bulunan Omega-3 yağ asitleri cildi besler. Kırışıklıkları azaltır.

YEŞİLDEN VAZGEÇMEYİN: A vitamini, cilt hücrelerini güçlendirir. Brokoli, ıspanak, maydanoz ve pırasa cildin daha canlı görünmesini sağlar.

C VİTAMİNİ: Portakal, limon, kivi, mandalina, yeşilbiber kolajen desteği sağlar.