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Dünyaca ünlü yıldız güzellik sırrını paylaştı

, güzellik sırrını paylaştı. Yeşil sebzeler yiyerek cildini beslediğini açıkladı. Herkes genç ve güzel bir vücudun hayalini kuruyor. Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, kırışıklıkları önleyen besinleri sıralıyor...

Gençlik reçetesi

Herkes genç ve güzel bir vücudun hayalini kuruyor. Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, kırışıklıkları önleyen besinleri sıralıyor:

BALIK YİYİN: Ton balığı, somon ve uskumruda bulunan Omega-3 yağ asitleri cildi besler. Kırışıklıkları azaltır.

YEŞİLDEN VAZGEÇMEYİN: A vitamini, cilt hücrelerini güçlendirir. Brokoli, ıspanak, maydanoz ve pırasa cildin daha canlı görünmesini sağlar.

C VİTAMİNİ: Portakal, limon, kivi, mandalina, yeşilbiber kolajen desteği sağlar.

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