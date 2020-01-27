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Tüp bebeği yanlış anlamayın! lerde riski var mı?

Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftler, tedavisine başvuruyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. , bu yöntemle ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlara değiniyor. Ailelerin tüp bebeklerde riski olduğuna dair endişe yaşadıklarını belirtiyor.

Tüp bebeği yanlış anlamayın

Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftler, tüp bebek tedavisine başvuruyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. , bu yöntemle ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlara değiniyor. Ailelerin tüp bebeklerde otizm riski olduğuna dair endişe yaşadıklarını belirtiyor. "Araştırmalarda ve tüp bebek konusunda herhangi bir ilişkiye rastlanmadı. Tüp bebek olarak veya doğal yollarla dünyaya gelmiş bebekler arasında sağlık açısından herhangi bir fark yok. Aksine tüp bebek yöntemi ile doğan çocuklarda genetik hastalıklara ve anne adayı açısından da hamilelik süresince karşılan hastalıklara çok daha az rastlanır" diyor.

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