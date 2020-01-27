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Hollywood yıldızı güzellik sırrını paylaştı

Hollywood yıldızı , güzellik sırrını paylaştı. Doğal ürünleri tercih eden ünlü oyuncu, cilt tonunu dengede tutmak için yatmadan önce yüzüne elma si sürdüğünü açıkladı.

Sirke güzeli
Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, güzellik sırrını paylaştı. Doğal ürünleri tercih eden ünlü oyuncu, cilt tonunu dengede tutmak için yatmadan önce yüzüne elma si sürdüğünü açıkladı.

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