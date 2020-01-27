Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, güzellik sırrını paylaştı. Doğal ürünleri tercih eden ünlü oyuncu, cilt tonunu dengede tutmak için yatmadan önce yüzüne elma sirkesi sürdüğünü açıkladı. Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, güzellik sırrını paylaştı. Doğal ürünleri tercih eden ünlü oyuncu, cilt tonunu dengede tutmak için yatmadan önce yüzüne elma sirkesi sürdüğünü açıkladı.
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