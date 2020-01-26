Tiroitler, insan vücudundaki hormonların dağılımını sağlıyor. Dr. Fevzi Özgönül, tiroit sağlığında doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Önerilerini sıralıyor:
Şekerli gıdalar yemeyin
Süt, ayran, yoğurt tüketmeye özen gösterin.
Düzenli egzersiz yapın.
Bitkisel proteinlerden zengin beslenin.
Tiroit hormonlarını azalttığından çavdar ve kepekten uzak durun.
Pişmiş sebze tüketin.
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