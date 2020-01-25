Baş ağrısından kurtulun

Günlük yaşantımızda da olumsuz etkileyen baş ağrısı, kimi zaman çok şiddetli kimi zaman ise daha hafif olabiliyor. İlaç almak yerine baş ağrısını geçirecek doğal çözümler bulmak sağlık için de çok daha iyidir. İşte baş ağrısına iyi gelen doğal yollar: Lavanta koklayın, nane limon için, zencefil çayı tüketin, kahve için, ılık bir suyla duş alın, uyumaya çalışın, açık havada yürüyüş yapın, masaj yaptırın.
- Sağlık
- 25.01.2020
- Gazete
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