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ta sağlık var

Yemeklere lezzet katan , tansiyonu ve kan şekerini dengeler. etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.

Sumakta sağlık var
Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.

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