Kanser, adıyla bile korkutmaya yetiyor. Hem bizim, hem de sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Rahim ağzı kanseri ise hem dünyada hem ülkemizde binlerce kadını tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgül Kafadar, erken tanının bu kanser türünde hayati önem taşıdığını belirtiyor. Düzenli muayene ve smear testinin hastalığın teşhisindeki etkisine değinerek şu bilgileri paylaşıyor...

İLİŞKİYLE BULAŞIR

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl tüm dünyada 500 bin kadın rahim kanserine yakalanıyor. Kadınlarda en çok görülen kanser sıralamasında ise ikinci sırada yer alıyor. Bu hastalığın ortaya çıkmasında, cinsel ilişki yoluyla bulaşan HPV virüsü etkili oluyor. Bunun yanı sıra sigara kullanımı riski artırıyor. Hastalık, cinsel ilişki sırasında kanama, adet dışı kanama, pis ve kötü kokulu akıntı, bel ağrısı ile belirti veriyor.

BELİRTİLERI NELERDİR?

Cinsel ilişki sonrası kanama

Adet dışı kanama

Kanlı akıntı

Pis ve kötü kokulu akıntı

Bel ve kasık ağrısı

TEŞHİS NASIL KONUR?

Rahim ağzı kanseri, düzenli muayene ve tarama programlarıyla kontrol altına alınıyor. PAP smear testi, hastalığın erken teşhisini sağlıyor. Test sayesinde rahim kansere dönüşmemiş ön lezyonlar tespit ediliyor.

KONTROLLERİ AKSATMAYIN

Aktif cinsel yaşamı olan tüm kadınların, doktorunun önerdiği periyotlarla smear testi yaptırması gerekiyor. Testlere menopoz sırasında da devam etmek hastalığın erken teşhisini sağlıyor. Şüpheli bir durumda ise ileri tetkikler gerekiyor.

YARIN: PANKREAS KANSERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM. UZM. OP. DR ÖZGÜL KAFADAR - KADIN SAĞLIĞININ ŞİFRESİ