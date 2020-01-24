Karaciğere çörek otu

Şifalı etkisiyle pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan çörek otu, astım şikayetlerini azaltır. Nefesi açar. Boğaz ağrısını tedavi eder. Karaciğeri güçlendirir. Şifalı etkisiyle pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan çörek otu, astım şikayetlerini azaltır. Nefesi açar. Boğaz ağrısını tedavi eder. Karaciğeri güçlendirir.
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