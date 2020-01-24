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e çörek otu

Şifalı etkisiyle pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan çörek otu, astım şikayetlerini azaltır. Nefesi açar. Boğaz ağrısını tedavi eder. i güçlendirir.

Karaciğere çörek otu
Şifalı etkisiyle pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan çörek otu, astım şikayetlerini azaltır. Nefesi açar. Boğaz ağrısını tedavi eder. i güçlendirir.

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