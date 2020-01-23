Hipertansiyon, hayatı tehdit ediyor. Çözümü, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, tansiyonu düşüren 12 besin şöyle sıralanıyor:
Muz: Tansiyonun ilacıdır.
Pancar: Düzenli tüketmek, kan damarlarını temizler.
Bitter çikolata: Günde 1 parça yemek, kan basıncını dengeler.
Kivi: C vitamini deposudur. Kalbi korur.
Brokoli: Tansiyonun yükselmesini önler.
Sarımsak: Tansiyonu dengeler.
Kefir: Fermente gıdadır. Kan damarlarını temizler.
Nar: Kalbi güçlendirir.
Antep fıstığı: Tansiyonu önler.
Nohut: Tansiyonu dengeler.
Yulaf: Düşük kan basıncını tedavi eder.
Yaban mersini: Kalp hastalıklarını önler.
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