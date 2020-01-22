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Turşu mideyi korur

Sağlıksız besinler, düzensiz beslenme ve stres mide rahatsızlıklarına yol açıyor. Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, mide sağlığını korumanın şifrelerini sıralıyor...

Turşu mideyi korur
Sağlıksız besinler, düzensiz beslenme ve stres mide rahatsızlıklarına yol açıyor. Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, mide sağlığını korumanın şifrelerini sıralıyor:
Her yemekten önce 1-2 kaşık elma sirkesi için. Fermente sirke, mide yanmasını giderir.
Haşlanmış kırmızı pancar mide asidini dengeler. Kabızlığa iyi gelir.
Lokmaları 8-9 kez çiğneyin.
Akşamları salata yemeyin.
Evde yapımı lahana turşusu suyunu 1-2 yemek kaşığı için.
Yemekten 15 dakika önce ve yemekten 1 saat sonra su içmeyin. Çünkü su, hazmı zorlaştırır.

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