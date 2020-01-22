Turşu mideyi korur

besinler, düzensiz beslenme ve stresyol açıyor. Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, mide sağlığını korumanın şifrelerini sıralıyor:Haşlanmış kırmızı pancar mide asidini dengeler. Kabızlığa iyi gelir.Akşamları salata yemeyin.Yemekten 15 dakika önce ve yemekten 1 saat sonra su içmeyin. Çünkü su, hazmı zorlaştırır.