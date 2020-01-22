Turşu mideyi korur

Sağlıksız besinler, düzensiz beslenme ve stres mide rahatsızlıklarına yol açıyor. Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, mide sağlığını korumanın şifrelerini sıralıyor:
Her yemekten önce 1-2 kaşık elma sirkesi için. Fermente sirke, mide yanmasını giderir.
Haşlanmış kırmızı pancar mide asidini dengeler. Kabızlığa iyi gelir.
Lokmaları 8-9 kez çiğneyin.
Akşamları salata yemeyin.
Evde yapımı lahana turşusu suyunu 1-2 yemek kaşığı için.
Yemekten 15 dakika önce ve yemekten 1 saat sonra su içmeyin. Çünkü su, hazmı zorlaştırır.
Her yemekten önce 1-2 kaşık elma sirkesi için. Fermente sirke, mide yanmasını giderir.
Haşlanmış kırmızı pancar mide asidini dengeler. Kabızlığa iyi gelir.
Lokmaları 8-9 kez çiğneyin.
Akşamları salata yemeyin.
Evde yapımı lahana turşusu suyunu 1-2 yemek kaşığı için.
Yemekten 15 dakika önce ve yemekten 1 saat sonra su içmeyin. Çünkü su, hazmı zorlaştırır.
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