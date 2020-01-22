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Mutluluğa ! İşte faydaları...

Kış aylarının sevilen lezzeti , aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor...

Mutluluğa kestane
Kış aylarının sevilen lezzeti , aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor:
Kandaki kolesterol oranını düşürür.
Varis ve basur şikayetlerini azaltır.
Karaciğere ve mideye de faydalıdır.
İshalin kesilmesine yardımcı olur.

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