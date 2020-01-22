Kış aylarının sevilen lezzeti kestane, aşk hayatına renk katıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle özetleniyor:
Kandaki kolesterol oranını düşürür.
Varis ve basur şikayetlerini azaltır.
Karaciğere ve mideye de faydalıdır.
İshalin kesilmesine yardımcı olur.
Kandaki kolesterol oranını düşürür.
Varis ve basur şikayetlerini azaltır.
Karaciğere ve mideye de faydalıdır.
İshalin kesilmesine yardımcı olur.
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